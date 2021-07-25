基隆市愛一路、忠一路口今（25日）晨發生保時捷休旅撞機車車禍，盧姓男子駕駛保時捷休旅車，疑違規從愛一路左轉忠一路，與對向愛一路直行機車發生碰撞，造成騎士和乘客2名年輕男子彈飛受傷，所幸送醫後沒有生命危險。初步調查雙方皆無酒駕，詳細肇事原因和責任仍在調查中。

初步調查，這起車禍發生在今天上午7點半左右，40多歲盧男駕駛白色保時捷休旅車沿愛一路往基隆港方向行駛，開到愛一路、忠一路交叉路口，該路段依規定不能左轉，但盧男疑似違規從東岸高架橋下方左轉，與愛一路對向直行的雙載機車發生碰撞。

機車駕駛與乘客兩名同樣姓張的男子，分別僅18、20歲，2人當場遭撞飛，警消獲報到場後立即將2人送醫治療，幸好沒有生命危險。車禍詳細肇事原因，還有待警方進一步調查釐清。

有網友將車禍新聞分享到臉書社團《基隆人》，當地人皆表示「不意外」，認為「愛一路的車從橋下這面牆前左轉，看不到對向來車，就像亂揮、亂砍的盲劍客，太危險了」、「把橋拆了」、「這個高架橋真的很希望政府把它給拆了 難看又容易出事」、「我曾經也被迴轉的車撞到」、「看吧又是這」。