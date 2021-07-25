仲恩生醫科技公司財務部楊姓副理，因投資失利，竟將公司要給員工的薪資、獎金佔為己有，詐取2億2917萬多元，之後又謊稱資金調度，指使吳、游2名下屬篡改銀行與公司的歷史交易，士林地院日前宣判，楊姓副理違反商業會計法，判處應執行徒刑7年，吳、游則依偽造文書罪，判處徒刑3月、5月，均緩刑2年。

仲恩生醫從事幹細胞研發，楊女擔任財務部副理，現已遭解聘，以打零工維生，2011年起利用製作每月薪資明細、績效獎金機會，浮報不實薪資、獎金，詐取公司財物，用來當作炒作股票的資金，直到2017年間，公司副總要求每月核對帳務，又與2名下屬，偽造銀行所提供的歷史交易明細，呈報給副總查看，後經公司發現異狀，向檢警提出告訴。

判決指出，楊詐取仲恩公司款項，又為了隱匿詐欺犯行，詐取2億元多元，雖在犯罪期間路許回補部分款項，仍有4957萬多元勝未歸還，宣告沒收，另外，吳、游員工，明知不能竄改銀行的交易明細，卻配合楊女偽造文書，法治觀念不足，判處徒刑3月、5月，緩刑2年。