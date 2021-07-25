中角國小位在金山區，結合在地衝浪勝地沙珠灣，打造衝浪系列課程，獲「110年度體育署獎勵學校體育績優團體及個人」獎項。（教育局提供）

中和區復興國小是新北手球重點學校，將手球特色融入各年段課程，培養出許多手球國手，獲「110年度體育署獎勵學校體育績優團體及個人」獎項。（教育局提供）

新北市中角國小、復興國小、五股國中及清水高中近年力推特色體育課程，教育部體育署公布「110年度體育署獎勵學校體育績優團體及個人」獎項，4校分別以衝浪、手球、定向越野等課程獲獎項；教育局表示，獲獎學校長期耕耘基層體育，持續推出新特色體育課程，活絡校園運動風氣，培養體育人才，為新北運動文化扎根，堪稱表率。

教育局指出，中角國小位在金山區，結合在地衝浪勝地沙珠灣，打造衝浪系列課程，課程從基礎的蛇板及衝浪滑板訓練平衡感，再到游泳課程熟悉水性，最後到中角灣實地體驗衝浪，課程架構完整，近期甚至在校外開辦「衝浪學苑」，辦理多場衝浪及SUP立式划槳體驗營，推廣衝浪運動。

另外，中和區復興國小是新北手球重點學校，將手球特色融入各年段課程，培養出許多手球國手，而五股國中則是運用鄰近觀音山的特殊地理條件，在校園、校舍設置攀登場地，讓學生參與「定向越野」特色課程，並推動人人學跆拳，帶動校內運動風氣；同樣獲得體育績優團體的清水高中，多年來承辦多項市級賽事，提供學生參賽舞台，校內多位教練也獲得轄內傑出教練獎。

除了校方努力推動體育外，學校教職員也不斷發揮創意，設計出特色課程，獲得「教學傑出獎」的

彭福國小主任傅一峯開發體適能「烏龜、兔子、人」、「陣地攻守」等體育教學模組，活化體育教學；亞運柔道國手、丹鳳國小老師黃凱琳也設計出柔道、體操等新穎教案，創造出有趣的教學方式，令學生不再逃避運動。

鶯歌工商校長孔令文則獲得「活動貢獻獎」，發揮資訊專長建置體育競賽成績平台，並帶領女排打入高中女子排球聯賽創下前3名成績，對體育貢獻深厚。

教育局長張明文表示，獲獎學校均能善用豐富資源，發展各具特色的優秀運動團隊、課程，非常感謝績優學校及人員在第一線努力，因有學校行政、教師、教練們及公私部門共同協力，才能培植許多優秀體育人才，並試圖將個人運動扎根延伸至全民運動，盼為新北帶來優良體育風氣。