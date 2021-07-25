43歲女星侯怡君5月才和長跑20年蕭大陸修成正果，還傳出試管成功懷孕，未料被周刊爆料婚姻遭電視台監製小三介入，連蕭大陸前女友、鋼琴老師張金鳳也參戰，除了發文暗酸「現世報」，更在留言串預告侯怡君「將會上演流產計」，求對方別再打擾自己平靜的生活。

張金鳳與蕭大陸曾交往8年，眼見昔日情敵侯怡君的婚姻遭小三介入，她21日在臉書PO文暗諷「這應該就是所謂的現世報」並在留言處聲稱自己當年是正宮，擔心現在的小三會不會被侯怡君整得「像我當年一樣嚴重」，接著又爆料侯怡君剛剛打給她辱罵、叫囂一番，「這個十幾年來我不想再聽到的聲音…如雷貫耳的噁心！她一直在偷看我的FB！真的是一個囂張的人…」並在今（25日）凌晨於留言區表示感情沒有對錯，早就不再怪侯怡君，勸告對方「可以不要再亂了嗎？可以收手放過一切仇恨嗎？」委屈的認為自己當年退出卻還要被傷害。

網友安慰張金鳳過去就讓它過去，她回應自己一直這樣想，但有心人就是要自導自演，「只是知道她自己的劇本寫了什麼…但被逼著跟著劇情走很不甘心…過不久將會上演流產計！然後呢我們就會變成加害者…哈哈！她是編劇…但我不想當她的演員。」字字句句頗犀利。

面對小三、昔死對頭的左右夾殺，侯怡君23日發文表示已冷靜，隔空喊話：「如果我的真實故事，妳們當作茶餘飯後的話題！身為人家妻子的妳，千萬不要以為這是一個笑話！這一頁我翻過去了！我依然是堅強的侯鐵妞！我們倆將繼續過著夫唱婦隨的幸福人生。Ps.讓自己快樂才對得起自己！ 」並在今（25日）上午PO代言工作照，完全沒回擊張金鳳的酸言酸語。