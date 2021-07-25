退役格鬥選手藍迪寇楚在電影中曾以自己的柔道耳製造話題。（達志影像）

日本金牌柔道選手高藤直壽被一些收看轉播的觀眾發現雙耳明顯變形，當然他不是被楊勇緯摔的，而是俗稱「柔道耳」的耳廓假性囊腫。這被認為是苦練柔道（以及各種寢技功夫）的代價，因為耳朵在訓練中不斷被壓迫到地板，反覆擠壓讓組織液堆積在軟骨所引起的。其實大帥哥楊勇緯也有相同問題，只是症狀不那麼明顯。

電影《浴血任務》中，藍迪寇楚(Randy Couture)飾演的角色就在劇中講述耳朵的問題（主要是做喜劇效果），他懷疑隊友盯著他的耳朵看而感到憤怒，自述他在大學時因為練習角力而讓耳朵堆積血塊。藍迪寇楚是知名的退役綜合格鬥拳手，也是前角力選手，在地板技的反覆訓練下就有柔道耳了，他的情況似乎特別嚴重。格鬥女星龍達魯西(Ronda Rousey)是柔道選手出身，2008年北京奧運柔道銅牌，同樣出演過《浴血任務》系列，她也有明顯的柔道耳。

這次的金牌大戰，日本媒體也以「持續激烈的猛攻」來描述楊勇緯的進逼，相較之下高藤十分沉穩，利用技術和耐性磨死對手。就如多以技術得分贏得的拳擊賽，打得凶狠並不能保證勝利，但容易給觀眾留下良好印象。高藤贏了金牌，同時讓全世界看到中華隊楊勇緯的積極與勇猛。