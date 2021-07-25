基隆市長林右昌表示，感謝大家考量復課在即，願意參與快篩作業。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

中央流行疫情指揮中心宣布，7月27日起全國疫情警戒降至二級，基隆市政府為提升補教人員與學習環境防護力，今天早上於市立體育館，統一替720位補教人員、幼教老師集中快篩，並計畫明日起施打疫苗，為開業復課做準備。

基隆市長林右昌今天偕教育處長林祝里、基隆市補教協會理事長黃忠賢到體育館向補教人員致意。林右昌表示，感謝大家考量復課在即，願意參與快篩作業，提高教育場所保護力，他說，市府與市立醫院合作，自明日起提供疫苗接種，協助業者完備復課前的準備，提供家長、學生安心且安全學習環境。

他進一步指出，基隆率全國之先，幫所有補教業者做2件事，第一統一幫大家做快篩，不需要個別預約；第二從26日至30日，共計5天，安排施打疫苗。只要快篩後拿到陰性證明者，將施打疫苗，讓全市補習班、安親班慢慢復業。

林右昌同步要求補教業者，加強整備教學環境，並達到中央防疫標準，也要求教育處加強宣導與稽查，除確保安全之外，也規畫幫所有補教業者進行衛教與防疫宣教，他認為，現階段每個防疫動作都是有意義的，唯有正確了解重要性才能做得確實，否則會淪為形式上應付。

林祝里指出，今天針對本市補習班、幼兒園教職員工、學校運動教練，共720人，進行篩檢，人員僅需攜帶健保卡至市立體育館，經核對確認後即可快篩，無須另外預約，現場由採檢人員從鼻咽篩檢採樣，十分鐘後，就能得知結果。

另依據中央流行疫情指揮中心日前公布補習班開放條件，工作人員未施打疫苗或疫苗接種未達14天者，首次提供授課服務前，須有3天內快篩或核酸檢驗陰性證明，市府強調，將會嚴格執行。