7月21日20時，大陸江蘇南京市啟動第一輪全員核酸檢測，而且繼續進行重點人群篩查，到7月24日晚上8時，共檢測920.9萬人份，截止7月24日24時，共發現57例陽性，今日再開啟第二輪篩檢。

南京官方今日上午舉行疫情防控記者會，會上通報，7月24日0-24時，南京新增本土確診病例2例（普通型），本土無症狀感染者2例。

有記者提問南京全員核酸檢測情況，南京市衛健委副主任楊大鎖表示，從祿口機場排查發現陽性病例以來，7月21日20時，南京市啟動第一輪全員核酸檢測，而且繼續進行重點人群篩查，到7月24日晚8時，共檢測920.9萬人份，截止7月24日24時，共發現57例陽性。

這57陽性病例分布為江寧區51例、溧水區4例、建鄴區1例、高淳區1例。

楊大鎖表示，為阻止疫情傳播，南京市定於7月25日上午11時起，對全市常住人口、來寧人員開展第二輪全員核酸檢測，他籲廣大市民按照通告要求積極配合。

官方要求，第二輪全員核酸檢測堅持應檢盡檢、不漏一戶、不漏一人。全市以區為單位，分區組織、統籌設立核酸檢測採樣點，動員市民群眾展開全員核酸檢測。

另外，颱風烟花將對南京市近日天氣產生一定影響，官方表示請廣大市民群眾注意出行安全，做好防範。