擁有九頭身、天使臉蛋、全球最性感田徑女神、德國21歲史密特最大希望就是能站上奧運舞台，甚至完成奪牌夢想，如今她即將在8月5日晚上7點25分美麗登場，屆時肯定會吸引全世界目光。

史密特之所以那麼紅的原因是她擁有180公分的高挑身高，以及傲人的身材，主攻400公尺接力以及跳遠，曾被澳洲雜誌《Busted Coverage》票選為全球最性感的女運動員，更被德國田徑界視為未來之星。

史密特在2017年歐洲U20田徑錦標賽幫助德國奪得400公尺接力賽銀牌，去年在U23歐洲錦標賽拿下1600公尺接力賽銅牌，現為國際知名運動品牌「PUMA」的簽約明星，她的IG粉絲高達70多萬，可見得她的人氣有多高。

史密特對於自己獲封為全球最性感女運動員一事不解的表示，「不知道這個外號是怎麼來的，對我而言，田徑場上才是我最關注的重點，因為競技實力才是根本，外表並無法得到加分。」

史密特說，「對我而言，田徑就是我的一切，如果可以的話，我希望能幫助德國隊奪得1600公尺接力賽獎牌。」