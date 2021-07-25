雲林縣北港鎮公所替代役男蔡桓庚因拍照檢舉里長到公所洽公時脫口罩抽菸，遭公所提報記過懲處，引發全國譁然。雲林縣政府23日開會審議後，認定役男大聲勸阻里長，以及網路PO文等行為，均只是事實陳述，並未詆毀他人，因此不予記過。

縣府也認為，蔡男在公所門口執行防疫勤務，公所指有越權、濫權情事，經查並非事實；蔡男所寫的網路文章內容僅做事實陳述，並無詆毀他人，兩者均未達記過規定。

北港鎮公所日前已開罰抽菸里長，但當時北港鎮公所認為，蔡桓庚有權提出檢舉，公所對此表示尊重，並沒有阻攔，之所以提出懲處，是因蔡員在公所咆哮、不服從指揮等言語舉止，已踰越其本分。

蔡桓庚表示，他在北港鎮公所擔任替代役男至今半年，發現有里長到主祕辦公室洽公時，會在會客區抽菸，5月防疫三級警戒後，還脫下口罩抽菸，完全無視防疫規定，他阻止無效，因此向縣衛生局、政風單位檢舉，並把相關資料貼到網路PTT論壇。

蔡桓庚說，沒想到公所竟認為他在主祕辦公室對眾人咆哮言行失檢、阻攔里長洽公濫權越權、在網路上散播有損公所信譽言論，開會後針對此3案要將他記過。

蔡桓庚解釋，他看不慣里長在主祕辦公室抽菸，所以大聲指責；阻攔里長是因防疫期間，依規定先請里長在公所外等候，再通知里幹事出來接洽；將抽菸事件資料貼到網路，則是希望訴諸公論。

北港鎮公所民政課長蔡向榮指出，由於接獲民眾檢舉蔡桓庚，因此經開會討論，針對蔡員的3項言行失檢案提出懲處，蔡員23日可在縣民政處進行陳述，並非外傳直接記過，至於在公所抽菸的2名里長，已由衛生單位開罰，一切均依規定辦理。