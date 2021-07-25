高雄鼓山區一處民宅傳出命案，一名婦人中午返家報，呼喊兒子沒有回應，前往2樓兒子臥室察看，卻發現兒子倒臥房內身亡，趕緊報警。初步調查暫時排除外力介入，也沒有新冠肺炎相關的旅遊史，詳細案情有待進一步調查釐清，後續將報請檢察官相驗確認死因。

據了解，警方今（25日）中午左右接獲一名婦人報案，表示兒子在自家2樓房間內身亡。警方獲報到場，初步了解死亡男子年約30多歲，患有腎臟病，近期身體狀況不佳、心情也不佳，案發當時又無人在家，初步調查暫時排除外力介入，也沒有新冠肺炎相關的旅遊史。

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