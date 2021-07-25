中央流行疫指揮中心指揮官陳時中今天宣布，ACIP專家會議整體討論後，認同可以混打，但如何實施，建議考量在第一類第三類，第二劑間隔8週以上，可以打mRNA，他們認為混打可行。不過陳時中說，初步考慮，先從一到三類的第二劑間隔8週以上，但目前先以10到12週第二劑做相關規劃。

陳時中補充，專家覺得混打在國際資料，有很多的辯論，但他們覺得共識是可行的，那在可行之下，也要考量各種情況，相隔8週以上，先以一到三類考慮，這是給指揮中心實施的方向，我們還是要根據各種可能性規劃，8週以上可以打，初步決議，雖然還沒要做，但其他都還是先以相隔10至12周。

至於何時開始？陳時中表示還要經過討論與盤點，因為混打後跟計算疫苗的數量等還有一些考驗，登記平台也還沒有這樣的規劃，所以還需要一些規劃。

衛福部署長周志浩表示，中央對於世界上發表的文獻和報告做更館飯收集和討論，專家因此做出建議。

陳時中強調，我們是滾動式檢討，有相關的證據和文獻，專家私底下討論慢慢會有共識，但還是有相當程度的辯論，但這個方向是建議我們可以採行的方向。陳時中表示，混打後疫苗預約平台就會變得複雜，需要時間規劃，但地方政府也建議，第二劑是否用原來催打的平台，或是戶政平台來做，也有人認為全國應該單軌制，城鄉之間差異，是否之間落差，要用電倒比較少的登記的人會比較少，都有相關意見在，初步方向怎樣增加平台方便性，讓地方政府去宣導，讓數位落差變小，

不過還是希望在單一平台來做，因為會持續很久，若有穩健的平台對於長遠發展比較好。

由於台大已經在做ＡＺ＋莫德納疫苗的臨床試驗，還會再等台大試驗結果出爐嗎？陳時中表示，相關試驗情況，還是會持續做，會持續予以觀察，人體研究時，我們都會對於安全性不斷監測。

大家從國外相關資料，辯論三方向，國際資料並非一面倒，已經有共識但並沒有大家認為就是完全很好。另一方面很多資料在國外見解不一定適用本土，但他強調，國際資料看來對於安全性和效果都有一定程度，所以才做成這樣的共識。