2隻百公斤重大豬疑似逃亡時衝太快，跌落大排，幸好大排水位極淺。（嘉義縣家畜疾病防治所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

2隻百公斤重大豬疑似逃亡時衝太快，跌落大排，幸好大排水位極淺。（嘉義縣家畜疾病防治所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

豬隻見無處可逃，除了幾隻跑得遠，躺在小路盡頭呼吸自由空氣外，多數豬隻就躺在豬舍旁的泥巴堆裡消暑氣。（嘉義縣家畜疾病防治所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

豬隻見無處可逃，除了幾隻跑得遠，躺在小路盡頭呼吸自由空氣外，多數豬隻就躺在豬舍旁的泥巴堆裡消暑氣。（嘉義縣家畜疾病防治所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣六腳鄉一處老舊養豬場，因圍牆倒塌出現大缺口，豬群趁著夜黑風高大逃亡。（嘉義縣家畜疾病防治所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

豬仔大逃亡 百公斤重大豬跌落排水溝 神技救援成功

豬仔大逃亡 百公斤重大豬跌落排水溝 神技救援成功

嘉義縣六腳鄉一處老舊養豬場，因圍牆倒塌出現大缺口，豬群趁著夜黑風高大逃亡，有兩隻大豬疑似衝得太快，失足衝落大排水溝，主人原商請嘉義縣動物保護管制隊以吹箭麻醉落水豬，考慮到一隻豬重送上百公斤，拖救上岸不易，最後靠著梯子和繩索，只花了5秒鐘就把落水豬救上岸。

嘉義縣家畜疾病防治所長林佩如說，早上接到養豬場老闆電話求救，管制隊人員抵達，發現養豬場破了一個大洞，豬隻早已四處逃竄，因豬舍與大排水溝僅相隔一條小路，盡頭另有一道溝圳，豬隻見無處可逃，除了幾隻跑得遠，躺在小路盡頭呼吸自由空氣外，多數豬隻就躺在豬舍旁的泥巴堆裡消暑氣。

主人清點數量後，發現少了兩隻，才驚見水位極淺的大排裡有漏網之魚，但因排水溝與地面落差達2米，原本想麻醉豬隻後再靠人工蠻力拖上岸，經過一番討論後，主人想出省力妙招，光用梯子當輔助，僅僅5秒就把已綁上繩索的百公斤重大豬救上岸，讓林佩如直誇武藝高強。

主人事後推測，豬舍興建多年，加上豬隻平時都會靠著磚牆搔癢搓背，經年累月下來，圍牆已不太穩固，昨晚終因不堪豬隻長年磨擦而傾倒，才會讓豬隻有機會上演逃生記。