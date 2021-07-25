現代科技越來越發達，幾乎人手一台智慧型手機，所有事情都可以靠它輕鬆搞定，然而資安卻也成為了如今最大的危機問題。國外資安業者Zscaler近日發布最新報告，指出Google Play商店中有11款APP，都遭植入最新的Joker間諜軟體，用戶一旦下載，個資可能就會遭到竊取，甚至信用卡被莫名扣款。

根據Zscaler的報告，Joker間諜軟體是針對Android設備，最臭名昭彰的惡意軟體之一，就算公眾已經對它有所意識、警覺，Joker仍透過改變代碼、執行方法等變種技術，不斷尋找進入Google Play商店的途徑。用戶一旦下載了遭到感染的APP，間諜軟體就會竊取用戶的個資、聯絡人名單、SMS訊息等，還可能被暗中執行訂閱付費、綁定信用卡扣款。

目前這11款APP都已經在Goole Play商店下架，但之前的下載安裝量已經高達3萬。(圖/翻攝自Zscaler)

而這次資安業者Zscaler偵測到藏有Joker間諜軟體的APP共有11款，主要集中在工具、通訊類APP，包含：Free Affluent Message、PDF Photo Scanner、delux Keyboard、Comply QR Scanner、PDF Converter Scanner、Font Style Keyboard、Translate Free、Saying Message、Private Message、Read Scanner、Print Scanner。

目前資安業者Zscaler已經將這次發現通報給Google Android 安全團隊，團隊也將這些可疑的APP從Google Play商店中下架，但在此之前這些APP的下載安裝量已經高達3萬，若民眾手機內還存有這些APP，一定要盡速自行移除，並留意近期帳單是否有多出來的訂閱項目。