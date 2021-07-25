專家先前就指出，民眾接種第2劑莫德納（Moderna）疫苗後副作用會更明顯，日本最新研究統計發現，3/4的人都會有發燒症狀，有人甚至高燒到攝氏40度，專家建議民眾接種第2劑莫德納疫苗後要休息2天。

莫德納疫苗如何運作。

日本放送協會（NHK）報導，日本厚生勞動省研究小組調查5200名自衛隊隊員接種第1劑莫德納疫苗及1000名自衛隊員接種第2劑莫德納疫苗後的副作用反應，結果發現，在接種第1劑疫苗後隔天，4.7%的隊員發燒超過攝氏37.5度，2.2%在接種後2天發燒。

自衛隊員在接種第2劑疫苗後的發燒症狀更明顯，接種後隔天發燒的比例高達75.5%，接種後2天發燒的比例仍有22.3%。

關於疲勞的副作用，20.9%在接種第1劑後隔天感到疲勞，14.1%在接種後2天有疲勞感；相較之下，接種第2劑後隔天感覺疲勞的比例高達84.7%，接種2天後仍有疲勞感的人達47.6%。

有關頭痛的副作用，研究發現，第1劑隔天出現頭痛症狀的人達11.7%，隔2天仍感頭痛者為8.5%；在接種第2劑後隔天出現頭痛者達63.8%，隔2天仍有頭痛者達38.7%。

研究也發現，女性出現副作用的機會比男性更高。

帶領這項研究的順天堂大學醫學部客座教授伊藤澄信表示，副作用症狀通常在接種疫苗後3天逐漸消退，不過他警告，高燒可能達攝氏40度，他建議民眾在接種第2劑莫德納疫苗後向公司或學校請假2天休息。