疫情指揮中心近日發布自727起調降全國警戒為二級，但仍有些通案原則，比方說除飲食外，外出全程配戴口罩，室內保持1.5公尺距離等3大項10原則。PTT鄉民狂酸「以後出門還要拿尺量」、「室內可以脫口罩吃東西、戶外要戴口罩是什麼道理」、「規定一堆，出門還得帶小抄才記得。」綠委何志偉今日表示，民間的怒氣政府還是要概括承受。

衛福部近日發布解封指引如下：

一、通案性原則：

1. 除飲食外，外出全程配戴口罩。

2. 確實執行實聯制登記措施。

3. 保持社交安全距離。

4. 營業場所及公共場域人流控管或總量管制：室內空間至少1.5米／人(2.25平方米／人)，室外空間至少1米／人(1平方米／人)。

5. 集會活動人數上限：室內50人，室外100人，若超額則提防疫計畫。

6. 餐飲內用原則依照衛福部規定處理。

二、婚宴、公祭可開放：

1. 公祭遵守內政部相關防疫規定處理。

2. 婚宴遵守每一隔間室內50人、室外100人上限，並遵守餐飲指引不得逐桌敬酒。

三、仍須關閉之場所：

1. 休閒娛樂場所：歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)、錄影節目帶播映場所(MTV)、視聽歌唱場所(KTV)、理容院(觀光理髮、視聽理容)、遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、休閒麻將館、桌遊場所及其他類似場所。

2. 教育學習等場域：社區大學(開放受理秋季班報名，實體課程不開放)、樂齡學習中心、K書中心、游泳池等其他類似場所。

消息一出後，PTT鄉民紛紛反映「原本二級警戒沒有規定戶外也要強制戴口罩阿」、「室內餐廳可以內用、戶外運動要戴口罩？」、「一堆規定，出門還得帶小抄，不然誰記得」、「解封不降級是在講什麼鬼東西？各項決定都超矛盾」、「官員可以群聚聚餐，民眾不能戶外喝水」、「一天到晚滾動性調整，搞半天沒人知道真正政策是什麼。」

何志偉說，政府有講清楚讓民眾有所依據，總比沒有準則可依循好，這段時間國人都悶了很久，民間都有怨氣，政府現在就是概括承受，希望大家能慢慢恢復正常生活。