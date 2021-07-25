財政部關務署基隆關沈姓課員被控在九份兼差經營民宿，被財政部移送懲戒。沈男答辯他只是掛名登記，實際上由胞妹經營，日前已變更登記。懲戒法院判沈男申誡。全案可上訴。

財政部移送指出，沈男於民國70年到關務署基隆關擔任公務員，107年8月間登記為新北市瑞芳區九份地區某家民宿的經營者，直到今年4月間才向新北市觀光旅遊局提出經營者變更申請獲准。財政部認定沈男違反公務員服務法規定，移送懲戒。

沈男表示，他多年前遵從父命，協助已離婚的胞妹謀生，將家中舊屋交由胞妹經營民宿，他掛名申請登記。事實上民宿均由胞妹負責經營，他從未參與民宿營業，也未取得任何報酬收入，在接獲任職單位人事室通知屬於兼差情事後，已辦妥更名登記。

懲戒法院審理後，認為沈男違反公務員服務法第13 條第1項前段公務員不得經營商業的規定，雖然沈男未實際參與民宿經營，以及未因此獲取利益，但不能因此免責，判處沈男申誡。全案可上訴。（編輯：戴光育）1100725