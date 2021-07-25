苗栗縣25日確診人數嘉玲，縣長徐耀昌指出，由於莫德納疫苗保存在負20度C，解凍後僅能保存30天，扣除兩天解凍，剩下28天可使用。苗栗縣為掌握疫苗先進先出及施打對象原則，將屆效疫苗撥配在各醫院，下周進行1至3類及孕婦已預約對象接種，以發揮疫苗最大效益。

苗栗縣為線上預約民眾第3梯次施打疫苗，進入第3天，未受這次烟花颱風帶來風雨影響，截至24日報到率皆達98％，累計接種11萬8493人次，疫苗接種使用率達84.41％，疫苗覆蓋率25.70％。

徐耀昌提醒預約疫苗注射的鄉親，為避免排隊久候及降低感染風險，民眾希望打疫苗快速完成，須帶身分證、健保卡等雙證件，並提前下載填寫「接種意願書」，就可加快整體施打流程。

徐耀昌強調，民眾最好挑選「離峰期」時段，根據各站的施打時間段來看，基本上預約時間點在上午8至10點或是下午1至3點的時候，人流通常較多，而離峰期的時段大約為上午11至12點或是下午3至4點的時段，民眾可在離峰期時到現場打疫苗，人流較少、可避免排隊等候，迅速完成疫苗施打。

苗栗縣配合自7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第2級。但為顧全球近來染疫風險增高，有些國家解封後，雖疫苗已打到一定的程度，結果仍造成2次疫情反撲。因此在這次疫情警戒降級，徐耀昌叮嚀大家務必持續做好基本防疫功，包括保持社交距離、勤洗手、口罩戴好戴滿等，以防疫病上身。