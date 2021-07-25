國民黨新北市議員唐慧琳25日癌逝，新北市長侯友宜25日發文悼念，直言她是優秀敢言、正義善良的女俠，也是位疼愛孩子的好媽媽。2018年慧琳跟他都是第一次出來選舉，她認真的態度，用心、用力肯為地方付出且勤跑基層，了解基層民眾的需求，轉化成行動力，都希望讓新北市能更加進步。「一路好走。友宜會永遠記得妳俠氣的身影。」

侯友宜說，今天一早得知了令人難過的消息，唐慧琳議員在今天凌晨5時不敵病魔，因胰臟癌離開了我們。

侯友宜說，慧琳議員這些年在新店、深坑、石碇、坪林及烏來地區為市民朋友服務，關心孩子們的教育及基礎建設，是位優秀敢言、正義善良的女俠，也是位疼愛孩子的好媽媽。

侯友宜指出，2018年慧琳跟我都是第一次出來選舉，她認真的態度，用心、用力肯為地方付出且勤跑基層，了解基層民眾的需求，轉化成行動力，都希望讓新北市能更加進步。

侯友宜表示，生病期間，我們通過幾次電話，也探望過她，為她加油打氣，知道她很樂觀、積極的與病魔奮戰，期待她早日康復，一起回來為市民朋友們打拚，雖然結果讓人遺憾，但慧琳現在不痛了。一路好走。友宜會永遠記得妳俠氣的身影。