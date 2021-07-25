新北市今天增加5例，再將確診數壓低到個位數，市長侯友宜表示，其中3人是新增，2人居家隔離陰轉陽。5人中與台北市有關3人，其中有2例感染源正在釐清，1位住三重民眾，之前在北車當清潔工，確診後再傳給女兒，正釐清是否從北車職場感染。

直播》新北＋5，降級憂報復性活動出現，侯友宜最新說明。

而9月1日將開學，開學前國高中職老師，安排7月26～28日，分流施打疫苗，約1萬8千人；補習班教職員工，7月27～29日施打，約8千人。

其中，關於補習班復課規範，包括打疫苗、人數降載、固定座位等措施。侯友宜表示，教職員工疫苗施打必須滿14天，若未施打疫苗，須持3日內快篩或PCR陰性證明，且每3～7天定期快篩並公告明顯處。此外，若遇確診足跡停課3天、1例確診停課14天。

面對27日即將警戒降級，市長侯友宜憂心表示，新北有403萬人口，疫情狀況跟其他地方不同，要採階梯式降級，嚴格落實防疫，不要稍有疏忽而回歸三級，他相當擔心有報復性活動出現，呼籲市民隨時觀看「人潮儀表版」，提醒市民仍要提高警覺，不宜鬆懈。

針對中央宣布將降至警戒二級，新北市公布的最新解封類別，包括轄內15間電影院將全數開放，但須符合總影廳數50％以內、每廳維持梅花座限制50人、工作人員持快篩陰性證明3項條件才可營業；轄內全數登山步道也同步開放。