王薇（右二）曾來台與曾沛慈合作拍戲。（LiTV、華星百匯（北京）傳媒提供）

王薇外型亮麗。（LiTV、華星百匯（北京）傳媒提供）

王薇外型亮麗。（LiTV、華星百匯（北京）傳媒提供）

張新成、宋威龍、譚松韵等演員主演《以家人之名》後，各個人氣扶搖直上，其中飾演李尖尖（譚松韵飾）學姊杜鵑的王薇，也因亮麗外型迷翻一群學弟妹，日前王薇接受LiTV線上影視專訪，有著「冷都學姊」封號的她，除了二度與張新成合作獲豆瓣7.7超高評價的《變成你的那一天》外，手上還有《許你春風野馬》正在拍攝，王薇受訪時透露，她多年前曾來台拍戲，在《明若曉溪》飾演曾沛慈的可愛閨蜜學姊敏容，根本「學姊專用戶」！

憶起《明若曉溪》，王薇記憶猶新表示，當時是自己第一次來台，「我在台灣待了3、4個月，有很多美好的節日都是跟大家度過，例如耶誕與跨年，讓我印象最深莫過於跨年那天劇組集體放假，我們相約台北看101煙火秀，我永遠記得當時煙火超美的！」她當時跟曾沛慈對戲最多，兩人幾乎天天都在一起，「一直到殺青她都很照顧我，後來沛慈來北京，我們相約姊妹聚會，換成我帶著她到處逛，當然我也是她的歌迷，沛慈的演唱會絕不能缺席的！」

聊到《以家人之名》的杜鵑學姊，王薇說戲裡的「學妹」譚松韵私下樸實又認真，「記得有場戲是我們一起經營的雕刻工作室搬家，因為是搬家，因此劇組準備很多道具，亂七八糟堆疊一起，我就跟松韵即興發揮，邊放著音樂，邊在工作室場景裡認真擺設，看到拍攝成果後，我們都覺得特別可愛，感覺真是在為自己的工作室努力布置著！」

知性外型與幹練個性，加上充滿智慧的神韻，王薇有著「冷都學姊」封號，意思就是「在都市裡冰霜般的學姊」，王薇此形象不僅學妹超想追隨，也同時吸了一票學弟粉愛慕，問她學生時期是不是就是如此？王薇連忙搖頭說：「這是螢幕上塑造的冷形象，跟我生活中是有反差的，其實我反而比較像學妹，我特別被動，想當大家心目中小妹妹，我覺得當姐姐要保護人挺累的，我更希望自己被保護，我很依賴身邊的親人，因此真是誤會啊！而且我私下很愛笑，是笑起來會有魚尾紋的那種，哈！」至於男生需具備怎樣的條件，才能追到學姊？「我喜歡陽光型！為人善良處事認真，以及要有幽默的靈魂就可以了！」

王薇目前正因演出《變成你的那一天》人氣大漲，除了覺得榮幸能二度與張新成合作，對張新成只有一個字註解：「帥！」也期待能第三次合作！而聊到首次與《雙世寵妃》系列大受歡迎的甜心妞梁潔合作，王薇表示梁潔私下超好相處，是個人見人愛的鄰家小女孩，而且聲音很有辨識度！至於問到若有機會也能身分交換，會想變成誰？只見王薇二話不說回：「我想變男生！因為不用化妝，不用穿高跟鞋，不用煩減肥，也沒有女生的生理期等問題，要是我變男生，肯定是個個性灑脫率直的男生！」