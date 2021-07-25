隨疫情趨緩，出遊民眾增多，近日基隆市暖暖區居民不斷反應，假日夜間基福公路常有改裝車噪音擾人，由於27日警戒將調降為二級，警方為遏阻改裝車，將加強取締。

暑假期間警方除加強青少年保護措施外，因應微解封，為防制青少年利用深夜集結從事危險駕車、打架滋事等歪風蔓延，基隆市警察局第三分局加強勤務部署。

第三分局表示，每周五、六、日針對所轄明德一二三路、光明路、八堵路、基福公路、源遠路等鄰近新北市汐止區及瑞芳區主要幹道，規畫夜間及深夜時段，晚上10點至清晨4點執行路檢守望勤務，加強查察超速、闖紅燈、無照駕駛、危險駕車、酒後駕車及改裝排氣管等重大違規情事，確保行車安全。

第三分局指出， 13日至今，於基福公路上共取締無照3件、超速5件及噪音轉報環保局32件，由於數量較平常增加，加上27日起疫情將調降為第二級管制，警方將持續以不定時、不定點機動攔檢方式執行稽查取締工作，有效遏阻改裝車噪音擾人行為，還給民眾一個安全、安靜、安心的生活夜晚。

警方同時呼籲，大家務必持續配合相關防疫措施，減少非必要外出與移動，維持個人防疫好習慣，戴口罩、勤洗手、保持社交距離，才能降低病毒傳播風險，守護彼此健康安全。