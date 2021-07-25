高端疫苗將納入公費疫苗接種作業，衛福部長陳時中今天表示，ACIP今天上午召開會議後初步同意將高端疫苗納入公費疫苗接種作業計畫，至於何時能開始進行接種，陳時中表示，這要看高端的供貨計畫，還需要進一步盤點。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）今天上午召開會議，探討國內新冠疫苗的使用規畫，除宣佈高端疫苗納入公費預約平台之外，還同意疫苗可開放混打。

陳時中說，專家經激烈討論後決議，第一劑施打AZ的民眾可在八周後接種mRNA疫苗，不過為了統一預約的一致性，將來政策擬定仍會朝10至12周規劃。

陳時中表示，會議中專家有一派認為，國際間已有資料顯示混打疫苗可行，但也有一派專家指出，混打疫苗缺乏本土數據，可能會因人種不同而造成不同結果，但最後專家仍同意開放混打。

陳時中說，將來開放混打後，公費疫苗預約平台就會變得相對複雜，所以我們需要一點時間來做規劃，目前是有地方政府建議用他們原來的催打平台，但也有部分地方政府認為要採用單軌制，認為這樣會比較好，但線上預約會因為城鄉差異，造成資訊落差，但初步方向是要增加方便性，讓數位落差變小。

有關歐盟開放青少年接種莫德納，陳時中表示，目前有一些國際資料與國際認可，顯示這種可能性是大增，但本地要執行前還是希望由專家來檢視，做可能性的建議，如果已有報告就會看相關的報告，然後請專家給我們比較好的意見。