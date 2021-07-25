全國運動會即將在8月1日於新北市及高雄市舉辦資格賽，但有些選手年紀較小無法施打疫苗，指揮中心有何規劃？中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，全運會資格賽會看單項運動的規劃，但是有資格賽的項目並不多，如果有辦理資格賽的必要，主辦單位就要向主辦城市的衛生單位提出完整的防疫計畫。