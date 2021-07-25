全運會年紀小選手無法打疫苗 指揮中心回應了 14:562021/07/25 中時 李柏澔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全國運動會即將在8月1日舉辦資格賽，但有些選手年紀較小無法施打疫苗，陳宗彥表示，主辦單位就要向主辦城市的衛生單位提出完整的防疫計畫。（圖／指揮中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全國運動會即將在8月1日於新北市及高雄市舉辦資格賽，但有些選手年紀較小無法施打疫苗，指揮中心有何規劃？中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，全運會資格賽會看單項運動的規劃，但是有資格賽的項目並不多，如果有辦理資格賽的必要，主辦單位就要向主辦城市的衛生單位提出完整的防疫計畫。 中市將到期莫德納8792劑 將優先提供這三種人施打 剩下七萬劑莫德納沒打完 陳時中：會天天問地方 #資格賽 #全運會 #年紀 #無法 #指揮中心 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 指揮中心開放混打 名醫揭保護力最強大的疫苗組合 16:412021/07/25 生活 高端納公費接種 擬開放mRNA、腺病毒疫苗過敏者使用 16:292021/07/25 健康 桃園「嘉玲」還減一 鄭文燦說明原因 16:292021/07/25 生活 熊熊深夜運動太邪惡 趴躺姿勢倒出2顆核彈巨球 10:392021/07/25 娛樂 政黨民調結果出爐後 施正鋒預測藍綠白未來結局 15:502021/07/25 政治 楊勇緯奧運奪銀爆紅 網拱對決曹佑寧親回應 11:152021/07/25 娛樂 胡宇威直播慶生 看奧運賽事喚運動魂 04:102021/07/25 娛樂新聞 東奧》名家設計也沒用 美國隊制服被嫌到爆 11:562021/07/25 國際 中市議員批中央疫苗分配不公 惹禍卻要地方承擔 14:442021/07/25 政治 楊勇緯奪銀 陳時中「看得很高興」：有鼓舞力量 14:262021/07/25 生活 時論廣場》降級不解封 健康碼該上場了（王任賢） 15:502021/07/25 時論廣場 生活熱門新聞 胰臟癌早期難察覺 醫曝高危險群：有8大症狀要注意 - 生活 指揮中心拍板 打完AZ八周後可混打莫德納或BNT - 生活 最多國家認可的疫苗排行 ICU醫：莫德納僅第5 - 生活 高端將加入公費疫苗平台 陳時中曝接種計畫 - 生活 指揮中心開放混打 名醫揭保護力最強大的疫苗組合 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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