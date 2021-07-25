夫妻一起洗鴛鴦浴照理說可以增進彼此情趣，不過卻有一名人妻表示，老公總是抱怨，她洗澡水的溫度都快燙死他了，讓這名人妻疑惑，是只有自己這樣，還是女生都喜歡洗很熱的澡？這個發問引發網友熱烈討論，不少人贊同表示「女生洗澡的水溫是在燙豬肉」、「老公抱怨我脫毛殺雞」。不過也有人表示相反，是老公愛洗燙，認為與性別無關，完全是個人習慣。

一名人妻在臉書社團《●【爆廢公社公開版】●》發文：「女生是不是都喜歡洗很熱的澡？老公說我洗澡水的溫度都快燙死他了，可是洗澡就是要洗很熱的水才舒服啊⋯⋯還是只有我這樣？」。

人妻的疑惑引發熱烈討論，眾多網友回應：「我老婆洗澡時的水溫，我都覺得可以泡泡麵了。」、「很多男生都抱怨 女生洗澡的水溫是在燙豬肉」、「我老公也說我水都洗好燙。是要脫毛殺雞喔」、「女生洗澡蓮蓬頭都是噴火啊」、「某次我倆一起洗澡，他180幾公分。我才160，我怎麼沖水都覺得冷，然後我就一直調熱一直調熱，結果⋯他大喊：你他媽半夜想吃燙豬肉是不是，然後把我舉起來靠近蓮蓬頭。我瞬間理解，因為身高差，水到我這都涼了，他卻覺得很燙」。

不過也有不少人情況相反：「我完全相反欸，我老公超愛洗燙的」、「我相反…連冬天也喜歡涼涼的水…老公洗澡水快燙死我」、「不是反過來嗎，我遇到的男生都洗超燙」、「看人欸 我超怕熱 所以都溫水 夏天直接冷水」。