疫情攪局，東京奧運延期整整一年，終於排除萬難舉辦，各國好手都備受期待，其中，中華隊「柔道天菜」楊勇緯可謂一戰成名，拿下銀牌刷新台灣柔道歷史最佳紀錄，其兼具帥氣與可愛的外型，讓大批日本網友為之傾倒，而知名插畫家Duncan曝光了自己曾被男神摔過的影片，楊勇緯被發現摔人前竟有「溫柔小動作」，引發粉絲暴動，直呼看了瞬間陷入愛河。

楊勇緯奪東奧柔道銀牌，還直接在日本原地爆紅，「台湾の選手」成為日本推特趨勢關鍵字，他接下獎牌後幸福蹭臉的片段，更是被做成了動圖瘋傳，日本網友被他萌翻，直呼怎麼可愛得這麼犯規，而他的IG更從賽前的3萬追蹤數，直接爆增為15萬，台、日各大新聞台、網站也都在報導楊勇緯，讓他成了體壇偶像。

面對楊勇緯爆紅，台灣人也與有榮焉，其中，知名插畫家Duncan昨天(7/24)也在臉書發文，用獨特的方式恭喜楊勇緯奪牌，開心炫耀：「我被奧運銀牌摔過」，曝光了一段自己被楊勇緯過肩摔的短片，表示是在2017年世大運時與男神結緣，也因此拍了這麼一段影片，藉此祝賀他奪牌，並喊：「教練我想學柔道」。

影片中，Duncan擔任被摔的一方，有網友發現，楊勇緯在行動之前，先做了一個可愛的鬼臉，之後瞬間輕鬆將Duncan扛起過肩一摔，落地時右手抓扶著對方腰際的衣服，左手則緊緊握住Duncan的手，這是柔道基本保護動作，目的是為了防止對方重摔受傷，而這溫柔的小動作，看得眾網友內心小鹿亂撞，紛紛留言「看他把你保護的多好」、「兩位根本就好浪漫」、「太溫柔了根本偶像劇摔法」、「你現在是所有日本女孩羨慕的對象了」。