東奧銀牌得主楊勇緯家住台中老舊眷村，台中市長盧秀燕承諾儘快開闢維生道路。（台中市政府提供／王文吉台中傳真）

楊家兄弟學習柔道多年，客廳掛滿國內外賽事獎牌。（王文吉攝）

台中子弟楊勇緯奪下東奧銀牌，市議員林榮進（右一）登門道賀。（王文吉攝）

「柔道男神」楊勇緯奪下東奧銀牌，台中市長盧秀燕第一時間登門祝賀。不過楊家經濟不寬裕，一家五口住在后里老舊眷村，昨市長座車直入窄巷，離去時無處迴轉，只能緩慢倒車出去。盧秀燕昨提到該處社區連消防車都無法進入，已規劃從另外一側開闢維生道路。

楊勇緯是屏東獅子鄉排灣族人，從小舉家搬到后里，全家五口住在后里老舊眷村。楊勇緯受到具有柔道專長的媽媽楊秀鳳和哥哥楊俊霆影響，就讀后里國小三年級時接觸柔道及投入訓練，屢次代表台中參賽奪佳績，

后里區三豐路726巷居民都知道楊家兄弟學習柔道多年，比賽常得獎，楊家客廳掛滿國內外賽事獎牌。昨許多家戶觀看電視專播緊盯戰況，得知楊勇緯摘下東奧銀牌，鄰居隨即放鞭炮慶賀，鄰里同感光榮，市長盧秀燕、立委楊瓊瓔與市議員陳本添也到楊家恭賀。

盧秀燕昨稱讚楊勇緯是台灣之光，也是台中之光，感謝父母的支持及教練的培養，並承諾市府將繼續支持體育及所有選手。盧秀燕也提到楊家所處社區巷弄狹窄，連消防車都無法進入，已規劃從另外一側開闢維生道路，一定會盡快規畫執行。

據了解，后里區三豐路726巷約有280戶，不少居民是軍眷第二代，房屋老舊，巷弄路幅只能容納小客車通行，救護車、消防車難以進入，救災不易。昨市長座車無處迴轉，只能由隨扈及官員引導，緩慢倒車100公尺才出去。

楊家雖是柔道世家，但家境並不寬裕。廣福里長郭明洲回憶，前幾年楊勇緯要前往黎巴嫩首都貝魯特參賽，但家中難以負擔7萬元旅費，他得知楊家困境，自掏腰包贊助1萬元，並邀集豐興鋼鐵、正隆紙廠跟友達電子贊助5萬元，楊家自己負擔1萬元，讓楊勇緯順利成行。

郭明洲說，三豐路726巷開設維生系統道路歷經3任市長都無法動工，盧秀燕上任後，規劃從另一側的舊五分車鐵道，開闢維生系統道路；市長承諾盡快規畫執行，居民感到十分開心，直誇勇緯為國爭光，也造福鄰里，傳為佳話。