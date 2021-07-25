疫情指揮中心日前證實，國內有3個批號、共7萬劑的莫德納疫苗即將在8月6日到期，又以北市1萬多劑最多，如各縣市政府尚未安排接種計畫，將在本月28日前收回，提供教師等第7類專案對象接種。陳時中今天強調，經過一天和地方政府確認，都掛保證一定會在效期內用完，因此不會隨意介入、回收，等地方真的打不完，再來啟動備案。

剩下七萬默德納疫苗，日前指揮中心發言人莊人祥表示，指揮中心預計在7月28日前，將各縣市尚未安排施打計畫的量收回至中央，供教師等第7類專案對象接種，屆時收回多少即期疫苗，就會再配送相同分量的新疫苗，提供地方政府為公費對象及第二劑接種使用。

今天包含診所醫師林應然在內，呼籲不要再回收，因為疫苗運送過程中恐怕會壞掉，建議直接讓醫護人員可以混打或是比照一到三類人員間隔28天就接種來解套。

陳時中今天表示，讓剩餘的疫苗放到過期是不被允許的，需要有完整規劃以防萬一，因此昨天一天和地方政府再三確認，地方都回報說，一定會積極催促接種，且保證會在效期把原本納入計劃中的對象都打完。

陳時中說，地方政府都有完整計畫，我們也再三確認，也確認超過一周，大家都可以在比較近的時間算比較清楚，在可以打得完的情況下不用啟動備用計畫，但我們還是每天都會維持密切聯繫。一但計畫和他們計劃不同，需要中央來消化使用以免過期，「我們就會啟動備用計畫。」

至於備案是什麼？陳時中說，就是一直問、天天問，隨時盤點地方是否有按照計劃進行，他也坦言，疫苗不會無緣無故收回，也要避免移動疫苗才不會報銷，所以需要中央地方合作，每天問，看需要什麼幫忙。