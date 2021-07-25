【愛傳媒藺奕專欄】千呼萬喚、反覆折騰之後，2020東京夏季奧運會，終於在2021夏季開幕，中華台北的掌旗擔當，是夏季奧運五朝元老網球名將盧彥勳和保有世界紀錄的舉重女將郭婞淳，去年七月我們在台北和彥勳見到面，當時我的臉書被媒體以「邁向最好的自己」為標題轉載分享，這一句標題，應該是我們對所有出征奧運健兒最好的期待與祝福了。

我一直以為，日本和印度除了同樣人口稠密，無論氣候、民族性、整潔度、料理風格、合群守規矩的程度，都是人類文明的兩極，沒想到因為疫情，日本居然也面臨非常印度的混亂時刻。

於是大家期待的夏季奧運，那種集體歡愉傳遞出一切回歸日常的信號都落空了。空無一人的觀眾席，各項開幕表演再精彩，我們也不免忐忑。

整個世界，仍有封城和隔離，現在看起來，任何選擇、對錯還尚不清晰。人間成了巨大的實驗室，你試試這種疫苗、他吃吃那種中草藥，看看哪個綜合效果好、死的人比較少。

打從有記憶起，大叔我透過電視欣賞夏季奧運不下十次了。92年巴塞隆納奧運，我在海軍服役期間見證台灣棒球史的巔峰，08年北京奧運開幕式，雖然在播放主辦國中國的國歌時刻意插進廣告，也難掩張毅謀團隊絕倫無比的恢宏策劃，讓我們親眼見證中國軟實力的強大崛起。

很多台灣人並不知道，李安導演曾經參與那次總策劃選拔，如果當年京奧開幕是由李安執導，我們見證的中國又會是什麽樣的新面貌？

感謝四年一度的夏季奧運，讓我們得以重溫、一次見識全球所有國家的旗幟、人種、膚色、面部輪廓和傳統服飾，儘管今天我已經去過許多國家了，也不得不承認，這世界有非常多的國家就像存在另外一個遙遠星球，此生永遠無法企及了。

其中許多國家仍有戰火、衝突和敵對，許多運動員是來自貧窮和飢餓的家庭，一想起他們不知道吃了多少苦才走到這裡，內心就非常感動，不論如何，在期待貨真價實的日常之前，大家放下對立，共同衷心替所有奧運健兒們加油吧！僕もそこにいる、願いよ屆け、君を照らす光になる！

作者為文學奬得主

照片來源：作者臉書截圖。

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