【愛傳媒左化鵬專欄】柴契爾夫人最近很忙，邊賣菜，邊抽空檔摺金紙，她要在本月底前摺大批紙衣紙鞋，送交基隆老大公廟，趕在農曆七月一日鬼門關開龕門前，燒化給素未謀面的好兄弟好姐妹。

柴契爾夫人，是我們安樂社區傳統市場的一名賣菜婦人，平日賣剩下的瓜果菜蔬，就全捐贈給附近的貧戶和孤苦老人，鄰里都敬重她，尊稱她為柴契爾（菜市仔）夫人。

上午到她的攤位買菜，她正忙著摺金紙，她說，已向地藏王菩薩許願，今年要摺1200套紙衣褲和1200雙紙鞋，準備讓好兄弟姐妹們，穿戴齊全，風光出門。

基隆港開埠以來，漳泉械鬥，死傷無算，還有前來保衛台灣的清朝官兵孤魂，以及入侵的荷蘭、西班牙、法國和日本鬼子的孤魂野鬼，古今中外，華洋雜處。

鬼吾鬼以及人之鬼，柴契爾夫人摺的紙衣紙鞋，中西兼顧，與時俱進，紙衣有長袍馬褂、旗袍也有西裝、洋裝、休閑服。

紙鞋有球鞋、便鞋、高低筒馬靴、也有三寸金蓮。每一件衣褲都包含了她的愛心，每一道摺痕，都像是慈母手中的一針一線，臨行密密縫，意恐遊子遲遲歸。

她摺紙衣，已有多年，地獄不空，誓不停手。我問她，茫茫鬼海中，有沒有見過哪位穿戴她製作的衣服，招搖過市，她瞇著眼笑說「那倒是沒有」。

作者為資深媒體人

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