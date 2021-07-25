【愛傳媒蔣濟翔專欄】

衙齋臥聽瀟瀟竹 疑是民間疾苦聲

些小吾曹州縣令 一枝一葉總關情

——追憶馬祖前縣長賴宗煙將軍

早餐後，瀏覽手機時，驚呼「唉呀」一聲，惹內人呵責：「什麼事，大呼小叫？」

臉書上，賴宗煙將軍的公子哀慟宣告：將軍已於睡眠中，歸返仙界。

我與賴將軍結緣於馬祖。民國74年，我步兵旅處長任期滿兩年之後，三調馬祖港口指揮部依舊中校處長，賴老是軍職外調的馬祖縣長，凡有高官蒞島，司令官以下南竿重要軍職，皆於福澳碼頭迎接。行列中我是唯一的中校，當然排在最後一個。而出乎意料之外的，唯一的便裝縣長竟在我之後，為迎接行列中最後一位，我惶惶急讓，他仍謙辭。這也看出，當年戰地，存在著以軍領政的霸氣。

我木柵舊宅旁住著一位前馬祖李姓司令官，我到馬祖服務，才知道他當年外號「馬祖王」。解散後，賴縣長得知我三任旅處長，勉我：持志養氣。

民國82年，我在聯勤總部擔任政戰部五處處長，副主任先是五期吳宗義將軍，後由九期賴先生接任，故人重逢，有著說不完的馬島舊事，如：蛇島沒有蛇、尼姑山沒有尼姑、勝利水庫沒有水。兩人常常仰天大笑。

一般說來，副主任和處長間位階差距仍大，賴先生卻常喚我去參商些事。

如：新任總政戰部杜金榮上將蒞部，賴先生負責簡報，就要我到他房間先聽一遍。

主任陳興國中將調陸總部龍潭大漢營區，賴師亦喚我去，桌上放著裝訂好了的陳先生事功及相片本，他在第一頁題：龍躍大漢。問下一句何字為宜：我隨口說：潭現春風。他即歡喜題上，還說：你不錯嘛。

賴師因公子腰傷，其兵役事宜，也是喚我去，聽聽我的看法。

我與賴師相處甚長一段時間，中間隨侍發生和共同處理過許多許多事宜。他軍旅退休前日，晉見長官，回來，到我辦公室，那時我任五處處長已近五年，確實是「久任一職」，他對我說：我見過總政戰部長官00，也提到你的事。我看，你還是早早自己另謀打算吧。雖說意謂著我已無望，但這為我發聲，求以更上層樓，對個性保守謙沖內斂的賴先生來說，已是非常難為和厚愛我了。

賴師拉得一手充滿了感情的動人二胡，興來我倆也常一拉一唱，或是他心懷恬逸，最常點唱的是鄭板橋的「道情」。

其書法在國軍中更是冠絕一時，允稱獨步。只要得空，即在辦公室揮灑紙墨，因賴師是彰化大村人，他退伍時，我特請人刻一大印，便於他書法題字用，印為四個大字——家在「大村」，後常見用印於其大作書畫上。

賴師在軍旅中愛護官兵，任勞任怨，而且不改其謙沖為懷、淡薄名利之風範。我總覺得他太過心軟，有詩人的溫厚，謙謙君子，溫潤如玉，嘗聞：義不掌財 慈不帶兵，我們都覺得他應該是進入教授校長之林，或更為適合。然也正因如此，長官特安排他去主持花蓮英雄館，用愛心去接待及照顧官兵征屬事宜。

賴師公餘踟躅山水之間，撿石玩石、琢石磨石，刻石治印，花甲之年，再創新猷，竟得琴棋書畫外又一春天。

月初接賴公子電話，說賴師想跟我說幾句話，於是和賴師拳拳話舊，並殷殷互道安好保重。未及一月，駭聞噩耗，又覺似冥冥中的安排，莫非是來道別？

疫情惱人，久違兒孫，妻兒原商議，疫後全家花東旅遊，今賴師在睡中平靜的去逝，心中不再牽掛，歸雁過處留聲悵，觸處仍是感傷，年邁衰朽，我或不會也無意再往。

經年不見，再見無緣，緬懷故人，僅以蕪文，並敬撰「常憶差肩論事 永懷宵旰勛勞」以為追念之思。舊屬蔣濟翔敬叩。

照片為賴宗煙將軍書法贈我及勉我小兒之作。

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