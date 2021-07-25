大陸女星趙薇當年演活《還珠格格》古靈精怪的小燕子，讓她風靡全亞洲及全球華人社區，趙薇從此星運大開，晉升一線大咖，趙薇演藝作品橫跨電視、電影，趙薇也演而優則導，交出電影作品，同時，趙薇也是著名的美魔女代表，她日前就現身成都、出席時尚活動，放下一頭長髮的趙薇超氣質，而陸網事後曝光趙薇的無P照，也讓外界驚呆趙薇的逆齡美貌。

趙薇日前現身成都出席時尚活動，只見趙薇身穿寬鬆洋裝，放下一頭長髮的她，頭頂著髮飾俏麗亮相，裙擺的微開岔設計，讓趙薇美腿若隱若現，陸網事後曝光趙薇的無P照，趙薇在無修圖、無濾鏡的狀態下，她依舊顏值俏麗、五官端正，趙薇的真實顏值不輸工作室的精修照，也讓外界見識到趙薇的高顏值實在很耐打，保養有術的她，看不出已經45歲。

趙薇無p照曝光，女神顏值依舊美麗。（圖／取材自微博）

而趙薇事後也曬出活動照，她開心直呼：「美好的夜晚...完美的party（派對）」，趙薇也提到：「美好的夜晚...大家都去吃火鍋了...除了我」，但留言卻驚見網打臉留言「胡說，你中午吃了」，還釣出趙薇幽默回應：「晚上可以再接再厲」。

不過網友紛紛留言讚她「今天很美膩（美麗）阿」、「還是去吃點吧，不差這一頓」、「今天趙薇好漂亮啊 瘦了哈」、「趙薇真美 狀態很好」，也讓趙薇開心回應：「受到鼓勵更不能吃了」。