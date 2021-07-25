基層診所近期不滿新冠疫苗接種免收掛號費，中央流行疫情指揮中心日前為此調整行政費，加碼獎勵費等，國民黨呼籲政府將相關費用溯及既往，指揮中心昨天宣布，相關費用將溯及既往，從6月7日以後，更換合約時起算，日期依各診所合約而定。但基層表示，當初疫情來的又急又快，根本沒人來得及簽約，對此，陳時中今天表示，會從寬來認定。

開業診所醫師林應然表示，當初疫情來得又快又急，根本沒人來得及簽合約，就連跑最快的台北市都沒簽，地方衛生局當初是以過去有幫忙接種流感疫苗的診所，直接問能不能幫忙而已，若要加上簽訂合約書日期的但書這條，根本沒有人有辦法可以真正溯及既往，要求指揮中心不要假慷慨，應該回到當初總統蔡英文六月五日宣布掛號免費那天，就一律加碼。

基層醫師呼籲，中央宣布6月7日起掛號費溯及既往，但加了一條簽約日的但書，診所醫師表示，當初疫情來得太快，根本沒有診所來得及和地方政府簽約，加了但書的回溯等於是假慷慨，能否把這條但書拿掉？

陳時中今天正面回覆表示，可以，但也要考慮法律上的問題。

陳時中表示，無論是簽約日或是生效日，相信地方政府都有說都有打電話說明問意願，若這地方不夠，會請地方政府從寬認定，報到指揮中心後，若合約清楚寫說就要另外解釋。