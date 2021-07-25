我國桌球好手林昀儒與鄭怡靜搭檔，闖進東京奧運桌球混雙四強，林昀儒是宜蘭人，從小學三年級起加入宜蘭國小桌球班，小六那年他入選少年國手時，曾透露「要打奧運，成績要比莊智淵更好！」離夢想愈來愈近的林昀儒，將與鄭怡靜在今天（25日）晚上8點對決日本隊水谷隼與伊藤美誠。

宜蘭國小學務主任林嵩峰，在10年前是指導林昀儒的桌球教練之一，林嵩峰回憶說，與其他隊員相較，林昀儒相當冷靜，在賽場上不怯場，也不會贏了球就振臂高呼，而其他球員如日本的張本智和，常會透過比較大的動作激發鬥志。

林嵩峰說，鎮定的態度讓林昀儒得失心不會太重，能在比賽時發揮正常實力，與其他桌球班球員相較，林昀儒進步的幅度是一般孩子的2、3倍，也是因為這樣才被取名為「桌球神童」。

他說，林昀儒話不多，很像打進美國職棒大聯盟的王建民，2人特質相當像，儘管林昀儒表現優異，但坦白講當時也沒想到能進步到闖進奧運殿堂、進入混雙前四強的程度，好表現也歸功家長的付出與支持。