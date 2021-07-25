好萊塢女星「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez），24日度過52歲生日，她在IG曬出一系列比基尼辣照歡慶，更讓人驚喜的是，還有她和舊愛「小班」班艾佛列克（Ben Affleck）甜蜜擁吻照，正式官宣復合，短短不到1天，就吸引超過540萬人按讚。

珍妮佛羅培茲在IG寫下「今天是我的生日，52歲了…」，並曬出一系列辣照，只見她穿上比基尼，外披復古圖騰罩衫，在遊艇上開心擺拍，完全勻稱身材，根本看不出已經52歲，尤其她超兇上圍瞬間離鏡頭超近，畫面相當惹火。

珍妮佛羅培茲52歲身材仍超火辣。(圖／翻攝自IG)

而最讓網友驚喜的是，她曬出和小班擁吻照，看起來相當甜蜜，這是兩人傳出復合以來，她第一次自己曝光親密合影，短短不到12小時，就吸引了超過540萬人按讚祝福。

珍妮佛羅培茲當年和小班熱戀消息轟動全球，更一度訂婚約，卻在2004年黯然分手，之後兩人各自嫁娶生子，兜兜轉轉多年後，現又世紀復合，英媒更爆料，這次他們重新在一起，感情更升溫，不僅時刻黏一起，甚至決定同居，也讓外界看好他們修成正果，不過他們似乎認為不用法律約束彼此，而珍妮佛羅培茲在先前訪問中，雖然沒提到小班，但也表示，「現階段是最好的時光，是我生命中最好時光。」