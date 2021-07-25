在東奧會場上中華民國以「中華台北」（Chinese Taipei）參賽，為何簡稱是「TPE」而不是「CT」？對此，前彰化縣長卓伯源表示，「民進黨要感謝蔣經國的先見之明。」

卓伯源表示，在前總統蔣經國執政時，就已經堅持中華民國是一個主權獨立國家，非中華人民共和國的一部分，「因此為避免兩岸政府在國際場合同用『C』的狀況，所以堅持中華民國用『T』字代表。」卓伯源指出，蔣經國會做出如此決策，「就是要避免北京政府操作大陸與台灣是中央地方的關係。另一方面，就是要突顯中華民國是主權獨立的國家。」

卓伯源指出，我國參與國際賽事沿用奧會模式已有40餘年，「民進黨兩次執政雖一直操作去國民黨化，今日卻操弄『C、T』兩字玄虛，實際上應歸功當年蔣經國的政治判斷與治國智慧。」

卓伯源認為，民進黨政府應該好好感謝蔣經國，「不要只想著為了維繫執政權力而一味去國民黨化、去中國化，操作政治對立，更不要只會剽竊盜用國民黨執政的智慧財產權。」