台中市今天「三零」，無本土新增、境外移入及快篩陽性確診病例。台中市長盧秀燕表示，針對國、高中教師，教育局已完成疫苗專案造冊。台中市長盧秀燕表示，針對國、高中教師，教育局已完成疫苗專案造冊，人數約1.6萬人將於明後天在快打站開打，強化校園防疫網。

盧秀燕今天下午在台中市疫情指揮中心線上記者會表示，從守護學生及校園安全的角度出發，台中已完成國小老師、幼兒園老師疫苗施打後，經中央同意調整，再規劃「國高中教師疫苗施打專案」，全市國中、高中教職員工人數約1.6萬人，將於26日及27日兩天安排在快打站「造冊施打」，請台中市、高中老師按照教育局通知的時間施打疫苗。

盧秀燕指出，昨日公布的台中市本土確診1例林新醫院急診室男性工作人員（即案15659），因為他在醫院工作，市府擴大在該院進行篩驗，截至目前為止，醫院一共篩驗1089人，檢驗結果陰性已874人，目前仍檢測中有215人。

針對台中疫苗施打情形，盧秀燕表示，截至今天上午8時的統計資料，台中接種第一劑疫苗正式突破70萬人大關，達70萬9589人，其中台中市18歲以上人口的疫苗應接種率已達30.25％；若依台中市總人口計算，疫苗覆蓋率則為25.16％。將於7月明後天在快打站開打，強化校園防疫網。

盧秀燕今天下午在台中市疫情指揮中心線上記者會表示，從守護學生及校園安全的角度出發，台中已完成國小老師、幼兒園老師疫苗施打後，經中央同意調整，再規劃「國高中教師疫苗施打專案」，全市國中、高中教職員工人數約1.6萬人，將於26日及27日兩天安排在快打站「造冊施打」，請台中市、高中老師按照教育局通知的時間施打疫苗。

盧秀燕指出，昨日公布的台中市本土確診1例林新醫院急診室男性工作人員（即案15659），因為他在醫院工作，市府擴大在該院進行篩驗，截至目前為止，醫院一共篩驗1089人，檢驗結果陰性已874人，目前仍檢測中有215人。

針對台中疫苗施打情形，盧秀燕表示，截至今天上午8時的統計資料，台中接種第一劑疫苗正式突破70萬人大關，達70萬9589人，其中台中市18歲以上人口的疫苗應接種率已達30.25％；若依台中市總人口計算，疫苗覆蓋率則為25.16％。