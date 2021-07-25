指揮中心指揮官陳時中今天表示，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）同意國內開放新冠疫苗混打，擬優先將第1至3類第1針打AZ疫苗者，可混打mRNA疫苗；對此，就有網友指出，日前許多綠營側翼都紛紛跑去打了AZ疫苗，現在終於開放混打，「是他們表現的時候了」。

因應疫情延燒，全球新冠疫苗接種速度加快，混打議題備受關注。陳時中在今日下午的記者會中提到，經過ACIP專家辯論、討論後，認同混打，實施方向建議初步從第1到3類打過1針AZ疫苗者，先以間隔8週以上第二劑可混打mRNA疫苗為可行方向。

該議題引發網友討論，因為日前許多綠營側翼紛紛接種了AZ疫苗，如「焦糖」陳嘉行，被網友批評不支持國產時，還回嗆「身體是自己的」，如今終於開放混打，很多網友都直呼「這下該打個國產疫苗展現一下愛國心了吧！」而前立委林靜儀也曾發文指出，「為什麼在其他國家人體試驗還沒做完之前要用自己身體做實驗」，如今開放混打，「難道政府是要台灣人當白老鼠嗎？」

該貼文引發PTT網友討論，紛紛留言表示「時空背景不同」、「焦糖要大喜了」、「側翼又被打臉，笑死」、「他這些說詞很好凹啦，就研究做完了」、「造謠側翼而已」、「開放混打，已經打過一針的都可以打國產啦」、「朝令夕改（X）滾動式調整（O）」。