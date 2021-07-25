王少偉防疫第一，大熱天穿防護衣走路去錄影。（建印娛樂提供）

王少偉戴口罩錄影。（建印娛樂提供）

疫情降二級解封，各電視台陸續恢復進棚錄影，但對於政府相關規定皆嚴格把關，除了每人的基本防護口罩、面罩必備，也控制人員進出數量，更要求所有人員錄影前都要提供快篩證明、簽署健康聲明書。因為要減少人與人的接觸，要求藝人自帶妝髮，所以梳化間變得冷清，這些改變是大家從來沒想過的，但它真實的發生了，王少偉在個人YouTube頻道拍影片紀錄被疫情影響下的演藝圈。

王少偉在影片中穿著全套防飛沫的防護衣，再加上口罩及護目鏡，大熱天走路前往攝影棚參加《女人我最大》節目錄影，強調為了安全考量，不只服裝不在乎潮流，甚至交通方式，也變成自己一人走路上班，好處是還可以在公園坐著休息片刻。對於沒有梳化妝，王少偉笑說：「我走自然路線，可以完全不用梳化直接上工一樣帥氣。」因為錄影要控制人數，連助理經紀人都無法陪同，王少偉正面思考覺得這剛好是訓練一個人獨立的最好時期。

面對疫情所造成的總總改變，王少偉覺得人生沒有倒帶鍵，日子不該就這樣暫停空等，大家應該好好面對它、接受它，並慢慢找到變化中的平衡，每一都天保持熱情的溫度，享受改變後的生活，等有朝一日完全解封了，可以安全出國旅遊的時候，就會珍惜曾經習以為常的自由。王少偉直擊疫情後的演藝圈，完整內容在YT頻道《隔壁老王UncleSam》每周六獨家上映。