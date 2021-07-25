新北市25日新增5名確診，新北市長侯友宜說，目前傳染來源都很清楚，有2人疑似是被桃園朋友傳染，仍在追查中；侯友宜也說，新北市國小教師已經完成疫苗接種完畢，26將展開國高中教師，27則是補教業者，侯友強調，補教業者若要在27日復課，教師必須施打疫苗14天以上，如果沒有則須提供3日內快篩或PCR陰性證明，並公告周之。

侯友宜說，9月日是新北規畫開學時間點，目前國小老師接種疫苗完畢，國高中職老師與補習班教職員工，將在26日開始接種，教職員工約1萬8000人，有4個接種站，補教業者9000人，則在27日到亞東醫院施打。

侯友宜說，新北市補習班有2765間，開放條件疫苗施打必須滿14天，沒有施打疫苗須持3日內快篩或PCR陰性證明，每3到7天定期快篩，並公告明顯處。

「一定要嚴格執行」侯友宜說，另外每個學生容留面積要提升到2.25平方公尺，固定座位、加強清消、口罩面罩保護、線上教學為主，到班以12歲以下優先。

侯友宜也說，市府會強化稽查、落實檢核容留人數，只要有確診足跡停課3天，有確診者一律確診停課14天，復課要全員快篩，阻斷傳播鏈。