民眾黨立委高虹安批評交通部花了九千萬元做VR旅遊體驗，把紓困預算大撒幣用於數位觀光。交通部觀光局則回應表示是「為後疫情做準備」。

高虹安25日表示，「昔有1.5億Umaji、今有九千萬VR旅遊體驗」，猶記得去年交通部科顧室推出的Umaji應用程式服務，總共花費達1.5億預算，結果臉書粉專竟然悄悄下架，至今也未看到APP上線服務，「彷彿我們的納稅錢像是投入水中，一去不復返，也證明交通部的數位發展成果相當讓人失望。」

不料之後又發現交通部竟然斥資九千萬新台幣的紓困振興特別預算，招標名為「智慧觀光虛實整合體驗先導計劃」，以建置旅遊景點的VR影片。高虹安質疑數位觀光的目標是什麼？其實並不明確。

觀光局則表示，疫情的影響下，民眾的生活、就業與消費習慣已經在快速的改變，線上購物、體驗、消費將會成為未來生活的普遍條件，傳統旅遊市場如果不預作準備調整，即便疫情退去，也無法回到以前的榮景。因此林佳龍前部長在緊急救市的策略之外，特別指示所屬各機關主動積極思考前瞻策略，以因應後疫情時代的觀光市場發展需要。為了實踐這樣的構想，交通部優先選擇全球十大宗教活動之一的媽祖遶境，以及最常代表台灣印象的阿里山與日月潭國家風景區為示範場域，示範國內觀光數位轉型。

觀光局表示，智慧觀光虛實整合平台是一個製作沉浸式影片的開放平台，是領先國際的倡議，未來希望透過這樣的平台技術，結合社會共創的概念帶出網路分享的環境，可以有更多的人運用平台的資源，創造出更多的360影片。目前計畫發展出的平台，已經可以提供包括媽祖遶境、阿里山、日月潭等活動與景區的虛擬實境影片供觀光業進行影像擷取與加值應用。交通部表示目前已經有多家國內觀光業者正在規劃擷取平台影像資源進行觀光遊程設計，為今年底的疫後觀光新模式積極做準備，觀光局也會對未來各景區的擴大應用做準備。

觀光局強調，交通部自109年6月起辦理前述相關計畫之採購招標作業，皆符合政府採購法要求之公開透明程序，計畫執行與經費核銷也都依據合約與法律規定嚴謹審核，相關紀錄都可供查核。至於成果公開推廣與技術移轉，目前受到疫情影響無法順利進行，所以多尚未辦理驗收結案，疫情解封與允許開放活動之後，交通部將繼續積極辦理。