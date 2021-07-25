全台疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布27日起疫情警戒調降為2級。台南市政府交通局發現2周前「微解封」後公車運量逐步回升1成，也決定大台南公車將從27日起每日微調增加131班次，適度紓解車內人數，籲請市民朋友搭車前多加注意大台南公車動態網站及APP相關訊息。

市府交通局長王銘德指出，根據大台南公車乘車大數據資料，從7月中以來運量已逐步回升約1成，為避免尖峰時段車內人潮過度聚集，將配合警戒降級於7月27日起微調增加班次。三級警戒期間公車運能僅維持正常水準的59％，此次調整後每日共增加131班次，運能提升為64％，未來還將持續觀察人潮情形，並配合後續開學等需求變化隨時滾動檢討調整。

王銘德說，此次調整策略有二：一是「市區及幹線公車增加尖峰時段班次」，以紓解人潮較集中的路線、時段，減少車內人數過載的可能；二是「維繫支線延繞駛班次服務」，針對部分郊區部落增加或恢復繞駛班次，維持基本民行服務。

王銘德強調，疫情降級，防疫工作不會降級。大台南公車仍持續實施各項防疫工作，轉運站、車內也落實每4至6小時加強清消1次，呼籲民眾使用公共運輸仍應嚴格遵守載口罩、禁止飲食、實聯制等措施，一同度過疫情難關。