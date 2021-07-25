體操未進入團體前8強，謝長廷這麼說。(圖/取自謝長廷臉書)

台灣體操團體組未能進入東奧前8名，駐日代表謝長廷今天表示，台灣體操選手的技術已經達到國際水準，但需要更多國際賽事的歷練和視野。因選手村管制嚴格，代表處人員儘可能避免干擾，但代購晚餐等生活瑣事仍然全力代勞。

謝長廷今天在臉書分享他昨晚看體操比賽的感想表示，以前有位日本奧運選手談奧運比賽的意外結果說：「魔鬼在裡面，魔法也在裡面。」昨天的體操比賽確有這種感覺。

日本的體操之王內村航平曾多次拿過金牌，這次鎖定單槓參加，一般估計是日本奪金的最後熱門人物，但昨天卻從單槓掉下來，未能進入前八名，與金牌無緣。

他說，世界高手雲集的奧運，維持不失常的演出，變成最重要課題。台灣的體操選手的技術，他認為已經達到國際水準，這次團體不能進入前8名，但個人還是有，再來需要的是穩定性的訓練，以及動作難度的編寫，這些需要更多國際賽事的歷練和視野。他今天也看了跆拳比賽。台灣選手羅嘉翎贏了韓國選手「勝的驚險」。

目前日本天氣炎熱，外界質疑為什麼天氣這麼熱沒有送清涼貼劑給選手村？對此，謝長廷表示，其實每位團員的旅行箱裡面，都有小電風扇、清涼圍巾、小扇子，太陽眼鏡、防曬帽等。

他說，選手村管制嚴格，而且比賽已經緊鑼密鼓進行，「我們還是儘可能避免干擾」近日的服務也是代購晚餐等生活瑣事，我們進駐人員仍然全力代勞。