南庄連日降下大雨，造成中港溪水混濁不堪，南庄田美堰開閘洩洪。（謝明俊攝）

南庄連日降下大雨，造成中港溪水混濁不堪，南庄田美堰減量供水進大南埔圳。（謝明俊攝）

苗栗三義鯉魚潭水庫維持蓄水率在96％。（謝明俊攝）

三義鯉魚潭水庫主要水源是由大安溪士林壩攔水而來。（謝明俊攝）

烟花颱風帶來苗栗全縣豐沛雨量，但苗栗縣2座離槽式水庫永和山水庫及鯉魚潭水庫因管控進水，蓄水增加有限。頭份永和山水庫因南庄上游集水區水質混濁，田美堰減量輸水進水庫，颱風影響期間蓄水率上升不到2％。鯉魚潭水庫也從集水區士林壩管制進水，蓄水率管控在96％，並未滿水溢流。

烟花颱風雖由台灣東北方掃過，但周邊環流帶給台灣相當豐沛雨量，苗栗全縣從22日起就陸續降下大雨，南庄地區連續4天下來，累積雨量更突破200釐米，但短時間的強降雨卻讓雨水沖刷帶走大量泥土，使得中港溪上游2大支流都是混濁一片，田美堰更因水量過大，必須開閘洩洪，讓大部分河水洩放出海。

永和山水庫因屬離槽式水庫，主要蓄水來源就是靠田美堰攔集中港溪水輸水入庫，為了防止泥沙過多淤積水庫內，並且防範雜草樹枝及淤沙堵塞大南埔圳輸水渠道，所以田美堰管制站如發現中港溪水太過混濁時，會暫時關閉渠道口或是減少輸水量。

因此，田美堰管制站在這幾天因見溪水狀況不佳，管制進水及輸水量，使得永和山水庫4天下來，蓄水率才微幅上升2％，目前達71％，總蓄水量為2134萬噸，將待未來水質較為澄清後，再加大輸水能量，將珍貴的水源放進水庫內。

同屬離槽式水庫的三義鯉魚潭水庫，除了庫區周邊山區匯集部分雨水外，主要集水區是位在泰安鄉及台中和平鄉等大安溪上游區域，利用大安溪士林壩攔水，透過越域引水隧道將水引往卓蘭發電廠發電後，尾水順由景山溪流入水庫。

因此，鯉魚潭水庫管控進水，是以控制士林壩為主，當大安溪上游水量過大，預估將造成水庫滿水位時，鯉魚潭水庫管理局就會通知士林壩停止輸水進卓蘭發電廠，直接將過量河水由士林壩排放到中下游。所以這次颱風雨量雖大，但鯉魚潭水庫蓄水量並未爆增，維持在96％的蓄水率，約有1億1千萬噸的蓄水量可用。