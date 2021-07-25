首度站上奧運賽場的台灣19歲跆拳道小將羅嘉翎，在東京奧運跆拳道女子57公斤8強賽出賽，最終以18比7踢落22歲的加拿大韓裔選手朴絲凱拉（Skylar Park），挺進4強。

羅嘉翎在16強與南韓勁敵李雅凜拚戰至黃金驟死賽，最終因對手被判2次警告，驚險晉級8強，接下來她將碰上出身跆拳道世家的加拿大韓裔女將朴絲凱拉。

第一回合雙方都還在試探彼此，羅嘉翎靠著中端攻擊先搶下2分，第一回合結束以2比0領先。第二回合羅嘉翎展現身高優勢，上端攻擊得分，取得8比0領先，第二回合結束以8比2領先。第三回合羅嘉翎積極進攻，持續將領先擴大，首度參加奧運就挺進4強。

至於男子68公斤級的台灣選手黃鈺仁在16強落敗，只能寄望伊朗好手何塞尼（Mirhashem Hosseini）挺進金牌戰，不過何塞尼在8強賽不敵踢落南韓名將李大勛的烏茲別克選手，也讓黃鈺仁尋求敗部復活機會夢碎。