考量餐飲業經濟損失重大，新北市府提出「安心餐館防疫補貼計畫」，針對「營業支出」、「拓展營銷」對餐飲業者擇一補助。（新北市府提供）

考量餐飲業經濟損失重大，新北市府提出「安心餐館防疫補貼計畫」，針對「營業支出」、「拓展營銷」對餐飲業者擇一補助。（新北市府提供）

三級警戒延長2個多月，許多餐飲業經濟嚴重受創；新北市長侯友宜表示，據經濟部統計，全台餐飲業營業額年減40％，新北餐飲業三級警戒以來損失60％，每月損失46億元，為損失最大的一次，因此新北提出「安心餐館防疫補貼計畫」，針對「營業支出」、「拓展營銷」擇一補助。

侯友宜說，警戒三級餐飲業經營困難，三級以來都是禁止內用，聚餐、宴會主要營收都下降，新北仍在重災區，仍有少部分隱形傳播鏈，內用最容易造成傳播鏈，因此仍未開放內用，將採滾動式檢討，一周後視疫情判斷再決定。

侯友宜表示，辛苦餐飲業者共體時艱，市府提出「安心餐館防疫補貼計畫」，針對轄內1.7萬間業者實施，只要是今年7月25日前公司或商業登記在案，營業項目含餐飲業，登記在新北的餐飲業者，都可以針對「營業支出」、「拓展營銷」擇一補助。

「營業支出」將補貼水電、瓦斯、隔板、房租必要支出，定額補貼3000元；「拓展營銷」將補貼行動支付、外送平台相關費用，定額補貼3000元，民眾可擇一選擇。

侯友宜也呼籲行動平台、外送業者針對餐飲業者提出降價專案，他說，希望行動平台、外送業者協助帶動買氣，餐館業者經濟損失重大，餐館方面期待外送、行動業者支持，讓餐館業者恢復經濟活動。