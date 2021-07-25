近日政大選研中心與台灣民意基金會都發表了政黨支持度的調，東華大學教授施正鋒看後認為，民調頻率有敏感度的不同，但雙北市長的防疫表現普遍獲得肯定，對於綠營圍剿台北市長柯文哲，他則直言這會有反效果，並指民進黨在蔡英文總統連任以來的表現乏善可陳，而施正鋒分析了藍綠白陣營的情況後指出，藍營整合恐非易事，綠營包裝已被戳破，而柯文哲被越打越旺，只能民進黨怪自己。

針對近日的政黨民調結果，施正鋒今(25日)凌晨在臉書上表示，容或有政黨支持、偏好、還是認同的差異，民調頻率也有敏感度的不同，不容否定的是，雙北市長防疫表現普遍獲得肯定。同時，看到綠營縣市首長及議員對柯文哲的窮追猛打，施正鋒也感到十分納悶，並指這些舉動顯然是蚊子叮牛角，甚至於有反效果。

施正鋒認為，就防疫工作而言，從施打疫苗、入境檢疫、確診篩選、到醫療救命，由於憲法賦予地方政府的權限有限，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中儼然就是戒嚴司令，縣市首長扮演的也不過是後端的工作，講不好聽就是擦屁股，「將帥無能、累死三軍」，既然重大的決策是中央政府作的，防疫旅館管理鬆懈、讓國門洞開是民進黨的大阿哥，千人所指的機組員「3+11」隔離政策是黨籍立委曉以大義，百姓當然要怪始作俑者。

施正鋒指出，在野縣市長即使有任何疏漏，特別是執行不力的指控，選民看在眼裡、想在心裡，隨便聽聽就好。針對日前台北環南市場記者會的上，自治會長林勝東半路殺出，施正鋒則說，民進黨政府應該已經學到教訓，圍魏救趙無法掩飾朽木不可雕，「有行情的才會被修理，而廢材也只能添火旺」。

至於政黨支持的基本盤而言，施正鋒分析，不管藍綠政權交替，執政黨與反對黨大概維持三成跟二成的實力，端賴政績、綁樁，或有加減一成左右的空間，要是在大選能夠成功操作對立，又可以把中間選民壓到最低，然而民進黨由蔡英文連任、到罷韓以來，實在乏善可陳。

施正鋒更痛批蔡政府，把疫苗當作戰略物資，無形中是拿人民的生命在賭注，防疫原本應該是同島一命，但現在卻是黨同伐異、文過飾非，困預算分配且戰且走，弱勢者依然拿不到。

施正鋒感嘆，民主轉型以來，政黨原本的面貌逐漸褪色，兩大黨儘管汲汲營營，但死忠換帖慢慢凋零、嚅囁醞釀脫鉤已久，新興選民尋求新的認同對象也有一陣子，國民黨家大業大、甚至於大樹分枝，整合恐非易事，更何況已無黨產；民進黨一生懸命執政，派系傾軋也罷，違背初衷、自我迷失，再漂亮的包裝，七百多條人命就頓時戳破；柯文哲被逼上梁山，因緣際會，委以戍守山海關的任務，既然組黨、而且插旗國會，當然是要問鼎九五，越打越旺，民進黨只能怪自己，「安祿山只知有皇帝、不知有太子，是否取而代之，就看民心向背了」。