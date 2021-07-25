莫德納疫苗快過期 北市：會確實做到沒有疫苗會過期、被中央收回

台北市長柯文哲日前提出中央專案莫德納疫苗將過期，中央準備把各縣市即將到效期的疫苗收回，北市副市長蔡炳坤25日表示，北市早就警覺到這個問題，所有疫苗都可在效期前完成接種，明天並將到各醫院盤點，確實做到「沒有任何一劑疫苗會過期、沒有任何一劑Moderna會被中央收回。」

蔡炳坤今指出，柯文哲兩天前所提出中央專案Moderna即將過期的預警，中央準備將各縣市即將到效期的Moderna疫苗收回，這是務實的做法，我們表示支持。

他表示，北市早就警覺到這個問題，在各醫院即將到效期的劑量都已經移撥調配到有需求的醫院，並協調各醫院開設Moderna第2劑特別門診，提供第1至3類人員、孕婦及機組人員預約接種，所有疫苗都可以在效期前接種完成。

蔡炳坤強調，明天並將到各醫院盤點，確實做到「沒有任何一劑疫苗會過期、沒有任何一劑Moderna會被中央收回。」