中華跆拳道隊女子57公斤級19歲羅嘉翎25日上午以20：18險勝南韓李雅凜，下午再度擊敗加拿大18比7擊敗加拿大選手帕克，搶下4強門票。羅嘉翎是本屆最年輕國手，她出生於「跆拳道家庭」，父母親在新北市三芝開設道館，在地培育出不少跆拳好手；父親羅文祥大讚女兒有拚鬥精神，會繼續跨海為女兒加油打氣。

父親羅文祥是跆拳道教練，羅嘉翎和哥哥羅堉誠自幼稚園就開始接觸跆拳道，自小耳濡目染，如今兩人都是跆拳道選手。家人們表示，羅嘉翎學生生涯有一半以上的時間都在訓練或比賽，然而她卻沒忘了自己身為學生的本分，為自己訂立時間表來完成進度，甚至主動老師需要預習的內容。

面對羅嘉翎上午搶進8強，父親羅文祥表示，比賽前他已經評估過可能的對手，對手李雅凜身手非常好，因此他告訴女兒，「李雅凜在頂尖往下走已經29歲，你是19歲在往上爬」，奧運延後這1年中進步很多，應該是站在黃金交叉稿不好在她之上，讓她沒有壓力去打。

至於疫情延情對嘉玲的影響？羅文祥說，奧運延期一年對羅嘉翎是加分，因為去年是羅嘉翎第一年成年滿18歲，心態技術都還沒有很成熟，這1年反而是很好的加分效果，對老選手很難熬，但對她幫助是大，讓她進步不少。

「我已經給她滿分了啦！」羅文祥大讚女兒拼鬥精神，並且透露，其實他最早目標只是亞運，去年7月一路走來關關難過關關過，每一步都是里程碑，我有說妳已經拿到奧運門票已經達成，接下來不要有壓力，哥哥羅堉誠在家很緊張，頻說「神明有保佑」。