盧秀燕在台中市疫情指揮中心線上記者會推廣台中當季水果。她強調，防疫也要顧經濟，呼籲消費者用實際行動力挺在地農民。（翻攝網路／陳淑芬台中傳真）

新冠肺炎疫情農民生計，台中市長盧秀燕今天在疫情記者會力推台中當季盛產的水梨、水蜜桃、紅龍果及「台中蜂華」國產蜂蜜。她強調，「防疫也要顧經濟」，鼓勵消費者多選購在地生產優質農產品，用實際行動力挺農民。

「防疫也要顧經濟！」盧秀燕在台中市流行疫情指揮中心線上記者會力推台中當季水果挺農民。台中市農業局長蔡精強在會中表示，東勢的「高接梨」產期約6月至9月，果農運用梨穗嫁接技術，使亞熱帶地區也能生產溫帶水梨，引進高科技儀器「自動光感應水果品質選別機」，選別糖度11度以上，果形、色澤、含水度極佳，口感香脆鮮甜。

此外，梨山水蜜桃享有盛名，目前盛產的「上海水蜜桃」產期約7月中旬至8月下旬，外表飽滿渾圓、色澤紅潤，糖度可達13度以上，為當季最熱門的精緻果品。

台中「紅龍果」主要栽培於外埔區，栽培面積約130公頃，產期每年7月至翌年3月，農業局近年補助產銷班設置示範性燈照設備，透過夜間燈照處理可延長產期達5個月，提高紅龍果產量及品質。外埔區所產紅龍果果實大，重量最高可達1.2公斤，糖度高達18度，並採合理化施肥管理，具有機及產銷履歷驗證，品質優良、汁多味美。

農業局指出，台中市養蜂產業集中在大里、太平、外埔、霧峰、北屯、后里、和平及豐原等八區，養蜂產銷班蜂農們每年3至4月放養蜜蜂，採收龍眼蜜，市府辦理「台中蜂華」國產蜂蜜評鑑比賽，邀集專家學者嚴格評選，通過安全檢驗，符合CNS國家標準，評選出特等獎、頭等獎，每年6月下旬至7月推出「台中蜂華」。