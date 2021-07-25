本周是降級前最後一個假日，新北市長侯友宜今表示，新北八里、碧潭、十分風景區今日人潮逐漸湧現，且新北公共運輸本周出現微幅上升，公車、捷運乘客回升，其中國道六日車流增加比例非常高。（新北市政府提供）

本周是降級前最後一個假日，新北市長侯友宜今表示，新北八里、碧潭、十分風景區今日人潮逐漸湧現，且新北公共運輸本周出現微幅上升，公車、捷運乘客回升，其中國道六日車流增加比例非常高。（新北市政府提供）

中央宣布下周二降回二級警戒，本周是降級前最後一個假日。新北市長侯友宜今表示，新北八里、碧潭、十分風景區今日人潮逐漸湧現，且新北公共運輸本周出現微幅上升，公車、捷運乘客回升，其中國道六日車流增加比例非常高。

侯友宜說，昨日颱風來襲，轄內風景區人潮沒有很多，但今日監控人潮儀表板發現，八里、碧潭、十分風景區人潮略顯多，人潮載量超過20％，由於目前仍在警戒三級，市府會繼續落實規定，仍用警戒三級面對，各地人潮超過30％實施人潮分流、40％管制人車進入。

另外，新北周六下午起車流量回流，周日增加速度變快，公共運輸乘客回升，公車、捷運都有微幅提升；國道監控本周六日增加比例非常高，國五增加8.7％、國三增加5.9％、國一增加5.4％，比上周確實還要上升。

侯友宜強調，防疫新生活，安全絕對不要解封，雖然轄內交通事故減少，但交通死亡人數沒有降低，防疫新生活安全永遠最重要，要擺在第一位，針對降級規範，明日會繼續做報告，但提醒民眾防疫仍是最重要的一項。